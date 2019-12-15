السيسي: ما حدث خلال 10 سنوات أحدث عدم توازن أمني في الإقليم

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسيٍ، إن ما حدث خلال العشر سنوات الماضية، أوجد حالة من عدم التوازن الأمني في أقليم الشرق الأوسط.

وأضاف خلال جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، باليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، عصر اليوم الأحد: "نعمل مقارنة لما يحدث في المنطقة، ولو مش هنقدر نحل المسألة بشكل كامل، نقلل من كبرها أو عظمها، سواء فيما يخص الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، والجريمة غير المنظمة".

وتابع: "المهمة صعبة، لو مش هنقدر نحل المشكلة بشكل كامل، على الأقل نقلل منها"، مضيفًا: "لو مش قادرين نعمل حل حاسم، تعالوا نعمل حل مرحلي".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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