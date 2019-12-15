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سعفان ومحافظ البحيرة يوزعان 518 قطعة ملابس من منتجات القوى العاملة

07:09 م الأحد 15 ديسمبر 2019
سعفان ومحافظ البحيرة يوزعان 518 قطعة ملابس من منتجات القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

القاهرة- (أ ش أ):

وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عددًا من منتجات مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة على الأيتام والأرامل.

وأعطى وزير القوى العاملة توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة إبراهيم الخطيب بتوزيع 518 من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية على جميع الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم.

وشملت منتجات مركز التدريب (بنطلونات، وعباءات حريمي، وملابس أطفال، ومشغولات يدوية (شنط كروشية) وملايات مطرزة، وبنطلونات حريمي، وأطقم سرير كاملة، وبلاطي بيضاء، وشربات صوف حريمي).

والتقط الوزير والمحافظ صورة تذكارية مع الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى، وأكدا أن الاحتفاء هو حق أصيل للأيتام والأرامل، انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئات.

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محمد سعفان وزارة القوى العاملة هشام آمنه البحيرة

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