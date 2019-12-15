وزير النقل يبحث مع "إيرتراك" و"إيجيفراي" تجديد وصيانة السكك الحديدية

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، الأحد، مع شركتي المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية (ايرتراك)، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة (ايجيفراي) التابعتين لهيئة السكك الحديدية، معدلات تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأكد الوزير - وفق بيان صادر اليوم عن وزارة النقل والمواصلات - أن هناك اهتماما كبيرا برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، بما يساهم في رفع معدلات نقل الركاب والبضائع في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستعرض الوزير أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة التي تقوم بها كل شركة والموقف الفني للماكينات والأجهزة الموجودة بالشركتين، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتوريد ماكينة فحص السكة الحديثة (EM100U) لسكك حديد مصر من شركة (بلاتر) النمساوية، والتي من المخطط أن يتم توريدها في الربع الثاني من العام المقبل.

وتعتبر الماكينة من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة بما في ذلك فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات، وكذا التجديدات على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب.

كما بحث الوزير موقف توريد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكك الحديدية تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو، وموقف توريد ونشين حمولة 40 طنا تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو، مشيرا إلى أهمية دعم الشركتين بهذه المعدات الحديثة للقيام بأعمال الصيانة وتجديد السكة وإنشاء الخطوط الجديدة عند البدء في تنفيذها بمستوى متميز فنيا.