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غدًا.. محافظ القاهرة يسلّم أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوي الإعاقة

05:47 م الأحد 15 ديسمبر 2019
غدًا.. محافظ القاهرة يسلّم أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوي الإعاقة

اللواء خالد عبدالعال

القاهرة- (أ ش أ):

يسلّم محافظ القاهرة خالد عبدالعال، غدًا الاثنين، أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوي الإعاقة، خلال احتفالية تقيمها مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم المساعدة لذوي الإعاقة، وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مباشرة أعمالهم اليومية بصورة طبيعية.​

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خالد عبدالعال القاهرة ذوي الإعاقة كراسي متحركة أطراف صناعية

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