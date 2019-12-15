"الصحفيين" تنظم 3 دورات تدريبية للأعضاء من 6 محافظات

القاهرة- (أ ش أ):

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، 3 دورات تدريبية جديدة لأعضاء النقابة بالمحافظات، في إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

وتعقد الدورات التدريبية بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر الجاري لمدة 4 أيام ويشارك فيها الصحفيون من محافظات الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وأكد عبدالرحيم وكيل أول النقابة، أن الدورات التدريبية على النحو التالي: الأولى حول "مهارات الديسك" وتتضمن برنامجًا عمليًا لاكتشاف مهارات الكتابة، واستخدام حروف الربط وأفعاله وتعبيراته، وخصائص الكتابة الإخبارية والكتابة التحليلية وتطبيقاتها، وأساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفيين، ومعالجة الأرقام في الكتابة الصحفية، ومهارات اختيار العناوين، وتحديد مجالاتها، وأنواعها، وطرق صياغتها والأخطاء اللغوية والفنية والمهنية الشائعة في الكتابة، والتدريب على التخطيط المسبق لإنتاج المواد الصحفية.

كما تتضمن الدورة التدريبية خصائص "الكتابة الإنسانية" ومجالاتها وتطبيقاتها، وفنون كتابة "الفيتشر" وأساليب كتابة المقدمات الصحفية والمقارنة بينها، وأنواع المقال الصحفي وخصائص كل نوع، وطرق كتابته، وقواعد كتابة كل من "التقرير الشخصي" و"البروفايل" مقارنة مع "السيرة الذاتية"، بالإضافة إلى قواعد اللغة العربية التي يحتاج إليها الصحفي لضمان السلامة اللغوية والصحة المنطقية ودقة المعلومات في الكتابة الصحفية.

ويحاضر في الورشة الكاتب الصحفي محمد الدسوقي.

وتعقد الدورة الثانية حول "صحافة الموبايل - الموجو"، وتتناول كيفية بناء قصة صحفية بالفيديو باستخدام تطبيقات الموبايل المختلفة: تصوير-مونتاج-إضافة الصوت-والنصوص لأجهزة الأندرويد والـiso، ويشترط في المتقدم امتلاك هاتف حديث بكاميرا جيدة.

وتقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية صفاء عاشور.

وتعقد الدورة الثالثة حول "الحماية القانونية للصحفيين"، وتتناول الضمانات الصحفية في الدستور المصري، وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة، وقضايا السب والقذف في قانون العقوبات، وقضايا السب والقذف الإلكترونية.

ويتولى بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة.

كما تناقش الورشة أيضًا الإجراءات اللازمة للتصدي للكيانات الوهمية الموازية بالمحافظات والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.

وأوضح جمال عبدالرحيم أن الدورة مجانية لجميع الزميلات والزملاء، ويحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من النقابة علاوة على المادة العلمية الخاصة بالدورات.

وتوفر النقابة إقامة مناسبة للزميلات والزملاء من محافظات السويس وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء طوال فترة الدورات التدريبية.

ويبدأ الحجز اعتبارًا من غدٍ الاثنين، ويستمر حتى الخميس 19 ديسمبر الحالي عبر البريد الإلكتروني للنقابة أو الهاتف 01099221510. ​