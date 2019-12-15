بالصور- إقبال على جناح "مودة" بمنتدى شباب العالم
05:44 م الأحد 15 ديسمبر 2019
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شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على مدار يومين، في منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ، من خلال الجناح الخاص بمشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية؛ والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المشاركين في المنتدى، للتعرف على المشروع وأهدافه.
والتقت الوزيرة، بعدد من الشباب المشارك في المنتدى، وأطلعتهم على المحتوى التدريبي، والمنصة الإلكترونية للمشروع التي سيتم إطلاقها غدًا الاثنين.
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