أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الطالب "جون" لـ"مصراوي": جلوسي جوار السيسي رسالة للعالم كله

05:40 م الأحد 15 ديسمبر 2019
الطالب "جون" لـ"مصراوي": جلوسي جوار السيسي رسالة للعالم كله

الطالب السوداني جون من جنوب السودان

كتب- مصطفى علي:

قال جون منوت شول، الشاب جنوب السوداني ضحية التنمر، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له للجلوس بجواره في حفل انطلاق منتدى شباب العالم، كان بمثابة رسالة للعالم كله، بعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين.

وأضاف جون لـ"مصراوي"، أن تجمع أكثر من 7 آلاف شاب من مختلف دول العالم، فرصة لتبادل الثقافات والخبرات بينهم، ورسالة إيجابية بأن البشر جميعهم واحد ولا تفرقة بينهم.

وتابع، أنه سعيد بمشاركته في المنتدى، ويتمنى أن يصبح مدافعًا عن حقوق الإنسان في المستقبل، حيث ألهمته التجربة التي تعرض لها لذلك، حتى يتصدى للعنصرية ضد أي من البشر.

الطالب جون السودان منتدى شباب العالم جون منوت شول

الخبر التالى:

بالصور- إقبال على جناح "مودة" بمنتدى شباب العالم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019.. (تغطية خاصة)