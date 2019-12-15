السيسي: حديثنا عن الدولة الوطنية ليس انحيازًا لنظام

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عودة الدولة الوطنية أمر ضروري جدًا، مؤكدًا: "لما قولنا عودة الدولة الوطنية مكانش انحياز لنظام كان انحياز لحالة استعادة الاستقرار مرة تانية للمنطقة لأن النتائج خلل استراتيجي في منطقتنا".

وأضاف السيسي، خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط وتعزيز المصالح المشتركة، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019: "قاعدين تتكلموا على إن في لاجئين في مصر، إحنا بنقول عليهم ضيوف مش لاجئين، طيب هما 5 ولا 6 مليون أيًا كان عددهم، ده ليه لأننا منعنا من سبتمبر 2016 خروج مركب هجرة غير شرعية عبر مصر".

وتابع الرئيس السيسي: "هخلي مساحة الكلام عريضة شوية، مصر استطاعت ده لما استعادت حالة الاستقرار التي فقدت منذ 2011، إرادة الدولة وقدرتها تمت من سبتمبر 2016، وأصبح لديها قدرة لضبط حدودها، ولا نتحمل أمام أنفسنا والتاريخ والإنسانية أننا تسببنا في قتلهم، ممكن ناخد نسبة من المشاركين في المؤتمر وننزل بيهم على الشوارع اللي مجود فيها مواطنين بيعملوا وليهم تجارة وشركات وغير مقبول أن يتم التعامل معهم بشكل سلبي، التناول الإعلامي حتى تجاه قضاياهم بيبقى في محاذير علشان منعملش مشكلة".

وأكد الرئيس: "بدل ما عمالين نضيع وقت مع سوريا بقالنا 5 سنين أو أكتر، لو استعادت سوريا استقرارها بسرعة ملايين السوريين سيعودون بشكل أو بآخر، قاعدين تقولوا هنوديهم فين وندي مليارات للدول علشان تستضيفهم، طيب ما نرجعهم بلادهم وترفعوا إيديكم عن سوريا".

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