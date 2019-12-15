طوارئ وغرف عمليات.. "الزراعة" تعلن استعداداتها للأمطار

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الطوارئ القصوى استعدادًا للتعامل مع هطول الأمطار في المحافظات، اليوم الأحد، من خلال التنسيق التام بين مركز المناخ التابع للوزارة وجهاز تحسين الأراضي.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة خصصت فرقًا للتواصل مع المديريات الزراعية، وتفعيل غرف عمليات إدارة الأزمات، وتلقي البلاغات في الحالات الحرجة.

وأضاف القرش لـ"مصراوي"، أن الوزارة أصدرت حزمة إجراءات تنفيذية لمواجهة هطول الأمطار والسيول بعد تحذيرات الأرصاد، مثل مواعيد الري ونوعية الرش عقب هطول الأمطار، وتوجيه معدات جهاز تحسين الأراضي.

ولفت إلى توفير حملات مرورية لتوعية المزارعين بمخاطر الأمطار على الزراعات الشتوية، وخاصة الخضروات، وفرق متخصصة لمكافحة أمراض النبات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، أن الجهاز استعد بكافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأزمات خصوصًا المحافظات الصحراوية والحدودية.

وأشار إلى نشر جميع معداته الحفارات والجرارات للتعامل مع السيول للحد من تراكم المياه الغزيرة، مؤكدًا أن اليوم لم يشهد أي حالات حرجة.