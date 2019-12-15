السيسي يبحث مع مدير "الفاو" سُبل تعزيز التعاون المشترك

شرم الشيخ- (أ ش أ):

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بمدينة شرم الشيخ، عددًا من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة فضلاً عن سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة، وكيفية التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في القارة السمراء.

وأفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة الفاو في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، خاصة في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي، كأحد المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".

ومن ناحيته، أشاد مدير عام منظمة الفاو بالتعاون الجاري مع مصر في عدد من المجالات، مستعرضًا المشروعات التي تنفذها المنظمة في هذا الخصوص خلال الفترة الراهنة.

وأكد دونيو التزام منظمة الفاو بدعم المشروعات الجديدة في مصر، بما يتناسب مع الأولويات المصرية، لاسيما فيما يتعلق باستقدام وتطبيق التكنولوجيات الزراعية الحديثة، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، وإصلاح نظم الري لترشيد استخدام المياه.