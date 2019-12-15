برلماني: منتدى شباب العالم يستهدف إعلاء قيم السلام والتعايش

كتب - أحمد علي:

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية التوقيت الذي يعقد فيه منتدى شباب العالم، حيث يشهد العالم تجاذبات إقليمية ودولية تؤكد الحاجة لبرامج مستمرة للحوار، ويأتي المنتدى دعوة للحوار وتبادل الثقافات بين شباب العالم كوسيلة لنشر قيم التفاهم والعيش المشترك بين الشعوب.

وأشاد "مشهور" في بيان اليوم الأحد، بالمستوى الراقي للتنظيم الذي يحظى به المؤتمر، موضحًا أن شباب مصر يقومون بالإعداد لتنظيم منتدى شباب العالم منذ 6 أشهر ليخرج المنتدى في أفضل صورة حيث يتابعه العالم عبر وسائل الإعلام الدولية الكبرى، والتي تحرص بدورها على تغطيته ورصد فعالياته ومناقشاته.

وأضاف أن دعوة الطفل ضحية التنمر لحضور المنتدى هو رسالة تمثلت فيها جميع صفات الإنسانية وإعلاء القيم واحترام الذات دون النظر لعرقه ودينه، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفت أضواء وأنظار العالم لمصر وهي تمد يدها وتنادي الدنيا كلها للخير والسلام، على أرض السلام مدينة شرم الشيخ في عرس شبابي عالمي.