ملكات جمال القارات بين صحراء وميادين شرم الشيخ تنشيطا للسياحة (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

واصلت جميلات العالم رحلاتهن المختلفة بمدينة شرم الشيخ، على هامش الدورة الـ48 لمسابقة ملكة جمال القارات بمشاركة 84 متسابقة من دولة من مختلف أنحاء العالم، على أن يجرى إعلان الملكة والوصيفتين يوم 20 ديسمبر الجاري بهدف تنشيط السياحة.

وجرى تنظيم رحلة سفاري للمتسابقات، شملت رحلات في قلب الصحراء وبين الجبال بالبيتش باجي وسط انبهار المتسابقات بالرحلة، حيث أصرت الملكات علي وقف الرحلة عدة مرات للتجول بين جبال شرم الشيخ والتقاط الصور في حضن الجبل والصحراء، بل إن بعضهن أصررن على تسلق القمم الجبلية رغم صعوبتها، مؤكدين انهم لم يشاهدوا مثل هذا الجمال في أي منطقة بالعالم.

وفي منتصف الرحلة، جرى تنظيم غداء بدويا للجميلات في قلب صحراء شرم وبين تلالها، بالإضافة إلى خمس حفلات ومسابقات ترفيهية بمشاركة أهل البدو هناك، كما أقبلن على الملابس البدوية والتقاط الصور بها، حيث امتدت الرحلة لعدة ساعات أكثر مما هو مخطط لها بناءعلى طلبهن، وأكدن أن السفاري سيكون أولى الرحلات التي سيقبلن عليهن عند عودتهم إلى شرم الشيخ مرات عديدة بعد انتهاء المسابقة.

ونشرت المشاركات في المسابقة، صور لهن من رحلة السفاري علي صفحاتهن بوسائل التواصل الاجتماعي، كما قمن بزيارة أيقونة السلام بشرم الشيخ والتقاط صور عندها.