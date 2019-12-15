وزير الدفاع اللبناني: الإرهاب حالة شاذة يجب مواجهتها بقوة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إن لبنان تعيش اليوم في أزمة اقتصادية بسبب كثرة عدد النازحين من الدول المجاورة.

وأضاف وزير الدفاع اللبناني، خلال كلمته بجلسة تعزيز التعاون بين الدول على هامش منتدى شباب العالم، أن الإرهاب لا دين له، وهو حالة شاذة يجب أن نتعامل معها ونواجهها بقوة.

وتابع: الحروب التي تواجهنا لم تعد تقليدية كما كانت تعتمد على الأسلحة أو المعدات، لكنها أصبحت تعتمد على التكنولوجية والزكاء الاصطناعي، مطالبا جميع البلاد بالتشارك في مواجة الإرهاب.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من

منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.