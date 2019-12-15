برلماني: زيارة السيسى لجامعة الملك سلمان تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت، لفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، خلال تواجده للمشاركة في منتدى شباب العالم، واستغل الفرصة وقام بزيارة الجامعة التي تؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وأعرب "أبوجاد"، في بيان اليوم، عن سعادته من خلال متابعته عبر وسائل الإعلام للزيارة، مشيدًا بالمستوى الرائع لمنشات فرع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، والتي تقع على مساحة حوالي 35 فدانا وتضم 4 كليات وهي الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، والفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

وأكد على أهمية الجامعة داخل مدينة شرم الشيخ، وأهمية وجود هذه الكليات المتخصصة والمهمة والتي ستكون لها آثارها الإيجابية لقطاعات السياحة والعمارة والفنون واللغات التطبيقية، مشيرًا الى أن الطلاب المصريين والعرب سوف يتوافدون للالتحاق بالجامعة التي ستكون واحدة من أعرق الجامعات.

يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملية إنشاؤها في يوليو 2017 ومن المقرر أن تنتهى في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعى بفرع الجامعة الرئيسى بمدينة الطور.