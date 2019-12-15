توقيع 36 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة لـ 6556 عاملا بالبحيرة

كتب- يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها.

وقال الوزير، إن هذه العلاوة تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019، ويستفيد منها 6556 عاملا فى 36 شركة في مجالات الغزل والنسيج والملابس، والزراعة، والصناعات الغذائية.

ونصت الاتفاقيات، على أن يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارا من أول يناير2019 وحتى تاريخه جزءا من هذه العلاوة، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.

وقع الاتفاقيات رؤساء وممثلين عن 36 شركة، وعن العمال، عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بالصناعات الغذائية، وممثلا عن النقابة العامة للصناعات الغذئية، وعن النقابة العامة لعمال الزراعة والري سامي رزق، بحضور السيد الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير، إن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانا من أصحاب الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي نفس الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصرى بصفةٍ عامة والعامل المصرى بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيف للاقتصاد المصرى قوة وتدعيما وازدهارًا.​