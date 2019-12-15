محافظ الجيزة: إعادة 15 معدة نظافة للعمل بتكلفة 4,5 مليون جنيه

الجيزة- أ ش أ:

قالت محافظة الجيزة، إنها تمكنت من إعادة 15 معدة نظافة كبيرة يبلغ سعرهم السوقي حاليا أكثر من 50 مليون جنيه للعمل مجدداً بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تفقده اليوم الأحد المعدات عقب الإنتهاء من أعمال إصلاحها، حسب بيان، أن التكلفه الإجمالية للإصلاح بلغت 4,5 مليون جنيه فقط، حيث تم إعادتهم مجدداً للعمل بعد توقفهم سنوات الامر الذى سيوفر للدولة عشرات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الإستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها إستمراراً لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة للعمال، أنه سيتم تحفيزهم مادياً حال الجد والإجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءه المعدات التي تعمل حالياً.

ووجه راشد بالدفع بأى معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي تعانى من ضعف في أداء شركات الجمع السكني، لافتا الى توقيع غرامات مشددة وفسخ للتعاقد مع شركات الجمع السكنى غير الملتزمة بمعايير العمل التي تم وضعها مع التشديد على الشركات بضرورة التأكد من الجمع السكنى واستقبال شكاوى المواطنين بشأن ضعف أداء الشركات الواقعة بنطاقهم.

من جانبه، أكد رئيس هيئة النظافه والتجميل شفيق جلال أن المعدات التي تم الإنتهاء من إصلاحها هم 4 سيارة مكبس كبير وسيارة قلاب كبيرة و3 تريلات و4 سيارات مان فئة الـ10 عجلات ولودر كبير وسيارتين نصف نقل.​