وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل

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كتب – يوسف عفيفي:

وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عددا من منتجات مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة علي الأيتام والأرامل، مشيدين بجودة منتجات المركز.

وأعطى وزير القوي العاملة توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد الخطيب، بتوزيع 518 من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية على جميع، والأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم.

وشملت منتجات مركز التدريب، بنطلونات، وعباءات حريمي، وجيبات، وملابس أطفال، ومشغولات يدوية "شنط كروشية"، و"ملايات مطرزة"، وبنطلونات حريمي، وأطقم سرير كاملة، وبلاطي بيضاء، وشربات صوف حريمي.

والتقط الوزير والمحافظ، صورة تذكارية مع الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى، وأكد الوزير، أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم علينا، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبداالفتاح السيسى بهذه الفئات.