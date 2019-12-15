مذيع بالقرآن الكريم متحدثا إعلاميا لوزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، بمنصب المتحدث الإعلامي للوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، أنه في إطار خطة الدولة المصرية لتمكين الشباب والدفع بهم في مفاصل العمل العلمي والقيادي، كلف محمد مختار جمعة، كلا من الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني، بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير عام الدعوة والبر بمديرية القاهرة، بتسيير أعمال مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور طارق محمد صبري مدير الدعوة بمديرية القاهرة، بتسيير أعمال مدير عام الدعوة والبر بالمديرية نفسها.