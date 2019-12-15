بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع

احمد على

توجهت الدكتورة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال.

وقالت "عتمان": أن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر لاسيما ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة، وسبق وأن وقعت حوادث مؤسفة مع بداية دخول موسم الأمطار راح ضحيتها طفلة في محافظة الشرقية.

وأردفت "عتمان": أن صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة تشكل خطر يهدد حياة المواطنين ، بعد أن تحولت هذه الكابلات إلى مصيدة للموت، وهو ما إصاب المواطنين بالهلع خوفا من حدوث ماس كهربائي نتيجة لسقوط الأمطار على الكابلات العارية.

وأشارت إلى : أن هذه الكابلات المكشوفة موجودة أمام المنازل والمنشآت والمدارس دون تغطية، ولابد من القيام بعملية إخفائها