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السيسي: الإرهاب في مصر بدأ في الخمسينات ولكنه مؤثر الآن

12:40 م الأحد 15 ديسمبر 2019
السيسي: الإرهاب في مصر بدأ في الخمسينات ولكنه مؤثر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب في مصر بدأ منذ الخمسينات ولكنه بدأ يؤثر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، موضحًا: "لو عايز دولة زي مصر متبقاش مستقرة، إزاي؟.. عملية أو 2 يوقفوا كل أنشطة السياحة في مصر، ونخسر 14 أو 15 مليار دولار، وإحنا دولة مش غنية أو صناعية كبيرة، دولة مواردنا محدودة، بالتالي ندخل في أزمة كبيرة جدًا لمدة سنتين تلاتة حتى يتم التعافي المرحلي".

وأضاف السيسي، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد: "أقصد شوفوا إزاي أدمر دولة زي مصر فيها 100 مليون وأطوعها تنفذ الأوامر والتعليمات، محدش كان يتصور إن العمل الإرهابي في مصر وراءه مطالب، لكن السياسيين وأجهزة المخابرات بتفهم الرسالة وتقدرها".

وتابع الرئيس السيسي: "بنتكلم كتير عن الإرهاب ومواجهته والخطاب الديني والمواجهة الشاملة وتصويب الخطاب الديني لتقليل استخدام الوعاء الذي يستخدمونه لدعم فكرة الإرهاب، المنتدى فرصة تسمعوا بشكل متنوع من شخصيات مختلفة لموضوع واحد".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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السيسي الإرهاب منتدى شباب العالم شرم الشيخ

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  • عاجل:فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019.. (تغطية خاصة)