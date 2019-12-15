السيسي: "كنا عارفين إن الإرهاب جاي يوقف التنمية في مصر"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التنمية لابد وأن تسير جنبًا إلى جنب مع مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن هذا ما حدث في مصر بالفعل.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد: "في مصر كان يا نواجه الإرهاب فقط أو التنمية، قولنا لأ، كنا عارفين إن الإرهاب جاي يوقف التنمية في مصر".

وتابع الرئيس السيسي: "كتير من المثقفين والإعلاميين كانوا يقولوا خلصوا الإرهاب وبعدين نتكلم في التنمية، هقولكم على نموذج العراق حاربت داعش خلال الـ3 أو 4 سنوات لكن يا ترى كانت مهتمة بالتنمية أو مشيت في مسار التنمية زي مسار الحرب ضد الإرهاب، أتصور ده محصلش، لما انتصروا على داعش الشباب سأل عن التنمية مستحملش واتحرك، عايز يغير من وضعه، وده طبيعي، لكن في مصر قولنا لأ، حتى لو كانت ظروفنا الاقتصادية صعبة عملنا في التنمية بنفس مستوى قتال الإرهاب".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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