وزيرة الثقافة: استئناف أعمال الصيانة بقصر ثقافة العريش بعد توقف 9 سنوات

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم استئناف أعمال الصيانة بقصر ثقافة العريش، التي توقفت منذ عام 2011؛ تمهيدا لإعادة التشغيل وتقديم برامج إبداعية تشمل أنشطة متنوعة تهدف إلى تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وقالت عبدالدايم - في تصريح اليوم الأحد - إن دعم الوطن لمشروعات إثراء البنية الثقافية يعكس الإيمان بدور الإبداع في إعادة تشكيل الوعي ومواجهة التطرف والتعصب بمختلف صوره، مشيرة إلى استمرار الجهود حتى يصل المنتج الثقافي إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات، وكذلك إلي أهمية الثقافة والفنون كواحدة من دعائم مشروعات التنمية في أرض الفيروز.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض أن النشاط الخاص بقصر ثقافة العريش مستمر ولم يتوقف ويقام في عدد من المدارس والمقرات الأخرى بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف عواض أنه تم إنهاء ما يقرب من 95% من أعمال الصيانة بالمبنى، ويجري إعادة توصيل الخدمات استعداداً لإعادة تشغيله خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن القصر تبلغ مساحته حوالي ١٩٣٠م٢ ويتكون من طابق أرضي وطابقين أول وثان وبه مسرح يتسع لـ٨٥٠ مشاهدا إلى جانب قاعات متنوعة تناسب جميع الأنشطة من ندوات، ونادي الأدب ونادي المرأة ونادي تكنولوجيا معلومات ومكتبه إطلاع للكبار والصغار ومرسم.​