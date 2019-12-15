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إتاحة مقر لـ"الفيش" المميكن بقسم الشرطة وإعادة تأهيل وحدة المرور بمدينة 15 مايو

11:39 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
إتاحة مقر لـ"الفيش" المميكن بقسم الشرطة وإعادة تأهيل وحدة المرور بمدينة 15 مايو

جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، عن أنه تمت الموافقة على تخصيص مقر لتوفير خدمة "الفيش والتشبيه المميكن"، بقسم شرطة مدينة ١٥ مايو، وذلك بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة.

وأضاف المهندس السيد همام، في بيان اليوم، تمت الموافقة أيضاً على إعادة تجهيز وتأهيل وحدة المرور بالمجاورة ٣٤، وذلك لتواجد إدارة المرور بالمدينة لتنظيم وتسهيل حركة السيارات والمترددين على المدينة، وكذا إعادة تأهيل نقطة الإطفاء بالمجاورة ٢، لتكون مركزا لانطلاق الحماية المدنية، للحفاظ على أمن وسلامة قاطني المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار النهوض بالخدمات المقدمة بالمدينة، واستجابة لمطالب السكان.

جهاز تنمية مدينة 15 مايو وحدة مرورية السيد همام

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