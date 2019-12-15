الإسكان: بدء صب الخرسانة العادية لـ512 وحدة "إسكان متميز" بمدينة الفشن الجديدة

كتب-محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ أعمال الخرسانة العادية لعدد 512 وحدة(32 عمارة) إسكان متميز ( أرضي + ٣ أدوار متكررة) بمدينة الفشن الجديدة.

وقال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين: تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بزيادة معدلات التنفيذ ليتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص موقعين مقابل الانتفاع، لتشغيل محطتى خلط خرسانة مركزية بالمدينة جار تجهيزهما.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٦٠% من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة، ضمن المرحلة الأولى من مدينة الفشن، وكذا الانتهاء من مرحلة الحفر والإحلال واعتماد الرسومات للعمارات الجاري تنفيذها.