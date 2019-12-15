أمين منظمة التعاون الإسلامي يطالب بإحكام الرقابة على الإنترنت: خطره جسيم

كتب - محمود مصطفى:

وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

وقال خلال جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، في اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنتدى يعد منصة جامعة للشباب يتحدثون فيه عن أمالهم وآلامهم، وهذا المؤتمر للمستقبل، ويؤكد على اهتمام القيادة السياسية في مصر بالشباب.

وأضاف أن الإرهاب والتطرف هما أحد الظواهر التي بلينا بها في هذا العصر، وهما سرطان وطاعون العصر، لأنهما يرتبطان بالاقتصاد والسياسية والتنمية.

وقال :"إن المنظمة بفضل القادة ورؤساء الدول لهم موقف واضح أنهم ضد الإرهاب والتطرف والغلو، ولا مبرر له، وإذا كان لدى بعض شرائح المجتمع مطالب، فإن هناك وسائل سلمية للتعبير عنها، وأؤكد على الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة، بضرورة احترام قوانين تلك الدول، والتعبير عن آرائهم بكل سلمية".

وأضاف: "الإرهاب لا دين له ولا عرق، ويدل على ذلك ما حدث في نيوزيلندا، بعد إطلاق شخص النار على المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، وهو دليل واضح على أن الإرهاب ليس له دين".

وتابع "موضوع الإنترنت بالرغم من فوائده، لكنه في نفس الوقت خطر جسيم على المجتمعات الإسلامية والدولية، ولابد من إحكام الرقابة على الفضاء الإلكتروني، وعدم ترك كل شخص يغرد ويقول ما يشاء على أي شخص، تحت حرية الرأي".

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "أدعو إلى وجود قوانين صارمة تجرم استخدام الفضاء الإلكتروني في تحقيق جرائم إرهابية".

وتابع: "يجب أن نقيس العمليات الإرهابية بتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاستثمار والأمن والثقة بالأنظمة وظواهر الكراهية والإسلاموفوبيا وكراهية الآخر وموضوع الشعوبية واليمين المتطرف، مع عدم الإغفال ضحايا هذه العمليات".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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