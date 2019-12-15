أبوالغيط: القضية الفلسطينية ضاعت

كتب - يوسف عفيفي ومحمد خميس:

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفسطينية ضاعت: "ممكن المجتمع الدولي يدفع ثمن غالي".

وحذر أبوالغيط، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مطامع بعض الدول في البجر المتوسط

ومحاولات بعض الدول الأخرى السيطرة على مضايق وممرات مائية.

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة معالجة هذا الأمر بصراحة والاعتراف أن منطقة الشرق الأوسط ضُربت ضربًا مُبرحًا أولًا بالعراق عام 2013 وما جاء بعد 2011 وهو نمط حديث هز المنطقة وهز مصر والدول الوطنية في كثير من الدول العربية يحدث الخراب ما أدى إلى فتح شهية الكثير من دول الجوار ووجود تيارت لملئ الفراغ نتيجة لغياب الدولة الوطنية

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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