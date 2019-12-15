أمين جامعة الدول العربية يعترض على مسمى "ثورات الربيع العربي"

كتب - محمود مصطفى ومحمد خميس:

اعترض أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على إطلاق الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، مسمى "ثورات الربيع العربي".

وقال أبوالغيط خلال الجلسة الأولى في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لا ينبغي تسميتها بالربيع، لأن موت 500 ألف سوري، وطرد 5 ملايين آخرين، وهدم دولة مثل ليبيا، والتأثيرات على المدن العراقية والسورية والليبية، وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن، هذا ليس بالربيع، وأنا مستعد أن أٌقول هذا الكلام".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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