جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار

القاهرة -أ ش أ:

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم /السبت/ - إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من إحدى الدول العربية، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 32 كيلو جراما من الشعر الطبيعي المستعار، مشيرا إلى أن مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة جمال عبد الفتاح قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.