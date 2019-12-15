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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار

02:34 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الشعر

القاهرة -أ ش أ:

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم /السبت/ - إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من إحدى الدول العربية، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 32 كيلو جراما من الشعر الطبيعي المستعار، مشيرا إلى أن مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة جمال عبد الفتاح قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

هذا المحتوى من

Asha
جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب الشعر المستعار مطار القاهرة الدولي
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