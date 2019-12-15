50 ألف جنيه للأسرة و40 للأعزب.. كيف تستفيد من مبادرة المركزي للتمويل العقاري؟

كتب- محمد عبدالناصر:​

أعلن البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري الجديدة، والتي تصل قيمتها لـ50 مليار جنيه على أن يتم توجيههم لدعم شريحة متوسطي الدخل، لتوفير وحدات سكنية، لهم بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يزيد الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، والأعزب 40 ألف جنيه.

واشترطت مبادرة التمويل العقاري ألا تزيد سعر الوحدة عن 2.250 مليون جنيه، بأقساط تصل إلى 20 سنة كحد أقصى بفائدة 10% متناقصة، وألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقاري.

وتنطبق الشروط على شقق وزارة الإسكان سواء للإسكان المتوسط "سكن مصر - دار مصر" أو للإسكان الفاخر مشروع "جنة"، وشقق الإسكان في العاصمة الإدارية بالحي السكني الثالث.

وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه في ضوء المبادرة التي أعلنها البنك المركزي للتمويل العقاري، وفور إعلان البنوك والشركات مشاركتهم في هذه المبادرة، سيتم إخطارهم لتمويل شقق مشروعات الوزراة المختلفة بنظام التمويل العقاري والتي يتم تسليمها للحاجزين الآن.

وأضاف عباس لـ"مصراوي"، أن معظم شقق الوزارة التي تم طرحها ضمن مشاريع "سكن مصر" و"جنة" و"دار مصر" تنطبق عليها شروط التمويل العقاري التي حددها البنك المركزي.

وتابع: "تبدأ مساحات الشقق من 105 أمتار وحتى 150 مترًا، كما أنها يتم تسليمها كاملة التشطيبات للحاجزين"، لافتًا إلى أنه في مارس المقبل سيتم إعلان بدء تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية، كما يجري حاليًا تسليم شقق دار مصر بعدد من المدن الجديدة، وتم البدء في تسليم شقق جنة للإسكان الفاخر في مدينة العبور.

الشقق التي تنطبق عليها شروط المبادرة:

أول شقق تم طرحها للحجز في مشروع "جنة" كانت في أكتوبر 2018 بعدد 7 آلاف وحدة في 6 مدن، وتتراوح مساحات الشقق بين 115 و150 مترًا.

وجاءت مدينة الشيخ زايد، الأعلى سعرًا، فسجل سعر المتر بها 11250 جنيهًا، حيث سجلت أقل وحدة مليونًا و293 ألفًا و750 جنيهًا، بينما سجلت أعلى سعر مليونًا و687 ألفًا و500 جنيه، وجاءت مدينة المنيا الجديدة في المركز الأخير من حيث سعر المتر، بعد أن سجل 5650 جنيهًا، ليصل أقل ثمن وحدة إلى 649 ألف جنيه، و750 جنيهًا، وأعلى وحدة 847 ألفًا و500 جنيه.

وفي مشروع "سكن مصر" والذي سيتم تسليمة منتصف 2020، تم طرح أكثر من 40 ألف وحدة للحجز على عدة مراحل بمساحات تصل لـ118 مترًا، حيث سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيهًا، الشقة الـ106 أمتار وصل سعرها 811 ألف جنيه، وفي مدينة بدر سجل سعر المتر 4980 جنيهًا، وسجلت سعر الشقة الـ115 مترًا، 572 ألف جنيه، وفي مدينة مدينة العبور سجل سعر المتر 6070 جنيهًا، وسجلت سعر الشقة لمساحة 115 مترًا، 698 ألف جنيه.

أما شقق العاصمة الإدارية تم طرح ما يقرب من 3 آلاف شقة، حيث بلغ سعر المتر 11250 جنيهًا، ليصل إجمالي سعر الشقة لمليون و700 ألف.