​اليوم.. "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكارات وتطبيقها

ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال، للمرة الأولى في جامعة عين شمس، صباح اليوم الأحد، مسابقة "عين شمس تبتكر"، في إطار تشجيع الابتكار والإبداع، فالمسابقة موجهة للطلاب، والأنشطة الطلابية، والمعيدين وطلاب البحث وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، لكل من لديه فكره بحث مميزة أو مشروع له مردود على المجتمع.

ويوفر المركز، التشجيع لكل مبدع ليستطيع أن يطبق الفكرة على أرض الواقع، ويصل بها لمنتج، أو لكي يبدأ مشروعه، ولتوفير أفضل بيئة مشجعة للابتكار التي تمكن وتحفز المشاركين الجدد على تطوير أفكارهم ومحاكاتهم ونماذج أعمالهم، بالإضافة إلى تقديم أفضل ما يمكن من الخدمات والمشاورات المطلوبة التي تساعد المشاركين على رفع مستوى معارفهم وإثبات مهاراتهم وبلوغ أهدافهم بطريقة جديدة.

وأكد الدكتور ماجد غنيمة، مدير المركز، أن المسابقة متاحة لكل من لديه فكرة بحث أو مشروع له مردود على المجتمع، مشيرًا إلى أن مركز iHub يقوم بتوفير دعم مادي، والتوجيه الفني من خلال خبراء في السوق.​