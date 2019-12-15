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3 مستندات مطلوبة لبحث شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء

02:05 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
3 مستندات مطلوبة لبحث شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء

عدادات كهرباء

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بوزارة الكهرباء، عن مراحل بحث شكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك التي يتلقاها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه في حالة ورود شكوى من المستهلك بشأن التضرر من فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد، يتم طلب بعض المستندات من الشركة لكي يتم المساعدة على حلها.

وتشمل هذه المستندات:

1. تقرير المعاينة على الطبيعة مدون به قراءة العداد.

2. صفحة الكشف للاستهلاك لمدة عامين سابقين لتاريخ الواقعة والمدة التالية.

3. كما يتم طلب بعض المستندات من الشاكي وهي:

• صورة من فاتورة الاستهلاك محل الشكوى والفواتير السابقة والتالية لها.

• صورة فوتغرافية لقراءة العداد على الطبيعة.

عدادات كهرباء فواتير استهلاك الكهرباء وزارة الكهرباء

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