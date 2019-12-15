أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

حلمية آدن لمصراوي: أشعر بالفخر للمشاركة بمنتدى شباب العالم

12:37 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
حلمية آدن لمصراوي: أشعر بالفخر للمشاركة بمنتدى شباب العالم

حليمة آدن

كتب - محمد سامي:

أبدت الفتاة الصومالية الأمريكية "حليمة آدن"، سعادتها وإعجابها الشديد للمشاركة في منتدي شباب العالم 2019.

كانت الفتاة الصومالية الأمريكية "حليمة آدن"، استعرضت قصتها كأول محجبة تشارك في مسابقات ملكات الجمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت حليمة لمصراوي: "م أكن أتخيل أن أحقق ذلك وأنا في الـ 22 من عمري وهو ما يدعوني لأفخر بنفسي وبنات جيلي".

وأضافت: "منتدى الشباب مدهش جدا وأكثر ما أثار دهشتي هو الحضور الكبير لهذا العدد من الشباب من دول كثيرة في مكان واحد".

وواصلت: "رسالتي هي أنه يجب أن يغير الشخص من نفسه ولا يهم من أين جاء ولكن يجب أن ينظر الشخص إلى نفسه والأهم أن تفعل شيئًا يجعل المجتمع يدعمك".

اقرأ أيضًا:

من لاجئة لأول عارضة أزياء محجبة.. "حليمة" تروي قصتها بمنتدى شباب العالم

حليمة آدن منتدى شباب العالم أمريكا عارضة أزياء

الخبر التالى:

والدة "زين" قاهر السرطان: "اللي بيحصل في مصر نعمة كبيرة من ربنا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان