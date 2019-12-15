حلمية آدن لمصراوي: أشعر بالفخر للمشاركة بمنتدى شباب العالم

كتب - محمد سامي:

أبدت الفتاة الصومالية الأمريكية "حليمة آدن"، سعادتها وإعجابها الشديد للمشاركة في منتدي شباب العالم 2019.

كانت الفتاة الصومالية الأمريكية "حليمة آدن"، استعرضت قصتها كأول محجبة تشارك في مسابقات ملكات الجمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت حليمة لمصراوي: "م أكن أتخيل أن أحقق ذلك وأنا في الـ 22 من عمري وهو ما يدعوني لأفخر بنفسي وبنات جيلي".

وأضافت: "منتدى الشباب مدهش جدا وأكثر ما أثار دهشتي هو الحضور الكبير لهذا العدد من الشباب من دول كثيرة في مكان واحد".

وواصلت: "رسالتي هي أنه يجب أن يغير الشخص من نفسه ولا يهم من أين جاء ولكن يجب أن ينظر الشخص إلى نفسه والأهم أن تفعل شيئًا يجعل المجتمع يدعمك".

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