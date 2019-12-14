إعلان القوائم القصيرة لجوائز "ساويرس" الثقافية الثلاثاء.. وحجب فرع السيناريو

كتب- محمد عاطف:

قررت مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، إقامة حفلها السنوي لإعلان الفائزين بجائزة "ساويرس" الثقافية بدورتها الـ15، في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، على المسرح الكبير في دار الأوبرا.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنه يجري الانتهاء من تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 5 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، مضيفة أن أمانة الجائزة تستعد حاليًا لإعلان القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة أفضل عمل في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو السينمائي لشباب الكتاب والأدباء، الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر.

كما أعلن مجلس أمناء الجائزة، حجب جائزة "أفضل سيناريو للكتاب المحترفين - فرع أول"، لعام 2019، نظرًا لعدم تلقي سوى عملين فقط للتنافس على الجائزة هذا العام، عقب تغيير شروط التقدم لجائزة السيناريو وإعادة تقسيم فرعي الجائزة بناء على أسس ومعايير احترافية، وليس بناء على سن المتقدم، طبقًا للتوصيات العديدة المقدمة من أعضاء لجان التحكيم المتعاقبة خلال الدورات السابقة.

يذكر أن المسابقة تلقت في دورتها الـ15، 719 عملًا في مختلف فروع الجائزة، إذ تقدم 181 رواية ومجموعة قصصية لفرع كبار الأدباء، و181 رواية ومجموعة قصصية في فرع شباب الأدباء، فيما تقدم لفرع السيناريو- عمل أول، 219 سيناريو، وفي فرع المسرح تقدم 102 نص مسرحي، وتلقى فرع النقد الأدبي 36 عملًا.