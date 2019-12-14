لميس الحديدي وأنوشكا والجندي في عزاء المخرج الراحل شريف السقا (فيديو)
كتب - أسامة علي:
فيديو - زهوة محسن:
حرصت الإعلامية لميس الحديدي، على حضور عزاء المخرج شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، والذي أقيم مساء السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
كما شارك في العزاء: الفنانة أنوشكا، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والداعية الإسلامي خالد الجندي.
كما حضر العزاء الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة رجاء الجداوي.
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