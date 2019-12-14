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لميس الحديدي وأنوشكا والجندي في عزاء المخرج الراحل شريف السقا (فيديو)

09:58 م السبت 14 ديسمبر 2019
لميس الحديدي وأنوشكا والجندي في عزاء المخرج الراحل شريف السقا (فيديو)

صورة من محتوي الفيديو

كتب - أسامة علي:

فيديو - زهوة محسن:

حرصت الإعلامية لميس الحديدي، على حضور عزاء المخرج شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، والذي أقيم مساء السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

كما شارك في العزاء: الفنانة أنوشكا، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والداعية الإسلامي خالد الجندي.

كما حضر العزاء الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة رجاء الجداوي.

شريف السقا لميس الحديدي برنامج الحكاية قناة mbc مصر مسجد الشرطة رجاء الجداوي عمرو الليثي

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