"الحضارة يعني مصر".. أغنية تحكي الأعمدة السبعة للشخصية المصرية

كتب- محمد نصار:

شهد الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم 2019 إطلاق أغنية "الحضارة يعني مصر" التي تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضي 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019.

تعتمد الأغنية على فكرة الأعمدة السبعة للحضارة المصرية، وهي رؤية مستوحاة من كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية للكاتب الدكتور ميلاد حنا.

وكما ورد بكتاب الدكتور ميلاد حنا، وصف الأعمدة السبعة، العمود الأول انتماء مصر الفرعوني، والعمود الثاني انتماء مصر اليوناني والروماني، والعمود الثالث انتماء مصر القبطي، والعمود الرابع انتماء مصر الإسلامي، والعمود الخامس انتماء مصر العربي، والعمود السادس انتماء مصر للبحر المتوسط، والعمود السابع انتماء مصر الأفريقي.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غدِ الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.