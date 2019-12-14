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"الفنون التشكيلية" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

09:14 م السبت 14 ديسمبر 2019
"الفنون التشكيلية" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

اليوم العالمي للغة العربية

كتب- محمد عاطف:

يُقيم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

ويستضيف مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي، معرضًا لفن الخط العربي خلال الفترة من 15 وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويضم أعمال 16 فنانًا هم محمد حمام – صلاح عبدالخالق – إبراهيم بدر – أحمد عبدالعزيز – إزابيلا ماريا أخمن – أشرف حسن – أحمد الوكيل – محمد أبوقمر – حسام علي – رفيق أحمد – شيماء حسن – هاني يوسف – حماده الربع – يسري حسن – سعد غزال – لمياء بدران.

كما ينظم القطاع عددًا من الأنشطة الثقافية متمثلة في ورش فنية في مجال الحرف التراثية من وحي أعمال فنية في فنون الخط العربي لكبار الفنانين، فضلاً عن ندوات حول أهمية حماية اللغة العربية في ظل العولمة، وجماليات الحرف العربي وأنواع الخطوط العربية موجهة للأطفال والنشء والشباب.​
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اليوم العالمي للغة العربية خالد سرور مركز كرمة بن هانئ الثقافي متحف أمير الشعراء أحمد شوقي

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