أبكى حضور منتدى الشباب.. قصة الطفل "زين" قاهر السرطان 4 مرات

كتب - محمود مصطفى:

استعرض الطفل "زين يوسف"، رحلته مع مواجهة مرض السرطان، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مساء السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجه "زين" الشكر للقائمين على المنتدى، قائلًا "شكرًا لكم لدعوتي لحضور هذا الحدث المذهل، وأتمنى أن تكون قصتي ملهمة، فأنا أصغر مشارك في المنتدى وعندي 12 سنة".

أصيب زين بمرض السرطان أكثر مرة، لم ييأس، ولم يهادن في مواجهته: "أنا متعافٍ من مرض السرطان، وهذه هيّ المرة الرابعة التي أتعافى فيها منه".

تعلم زين من إصابته بمرض السرطان عدّة دروس: "أريد أن أتشاطر معكم بشكل مقتضب رحلتي في مكافحة السرطان لمدة 7 أعوام، والدروس العديدة، وأتحدث عن إلهام المرحلة الرابعة من مرض السرطان، والتي كان فيها إيمان وأمل وخسارات ومكتسبات، وأثناء كفاحي كان لدي شعار ألا أستسلم، واخترت أن أمؤمن بأن أكون على ما يرام".

إصابة زين بمرض السرطان، جعلته ينظر إلى الأمور بمنظور آخر، وشاركته أسرته في ذلك "مرض السرطان جعلني أنا وعائلتي ننظر إلى كل شيئ بشكل مختلف، يمكن أن تتسبب في الكثير من الخسائر، ولكن هناك جوانب إيجابية، وهي كيفة التعامل معها، وسمح لي المرض بمساعدة الآخرين من خلال التخفيف عنهم، وتمكنت من الانتصار على المرض بمعونة الله ودعم أسرتي".

وطلب الرئيس السيسي من الطفل زين أن يصافحه "تسمحلي أسلم عليك"، وصعد إليه الرئيس وصافحه بالفعل.

ونالت قصة "زين" تصفيق حار من حضور منتدى الشباب، كما تسبب في بكاء بعضهم، في الوقت الذي حرصت الإعلامية إيمان الحصري على تقديم الشكر لوالدته والتي نالت تصفيقًا كبيرًا من الحاضرين كذلك.