بعد تركيب دعامتين في القلب.. استقرار حالة يوسف زيدان

كتب- محمد عاطف:

وضع الأطباء في مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية، الكاتب والمؤلف الدكتور يوسف زيدان، تحت الملاحظة بوحدة العناية المركزة، إثر تعرضه لوعكة صحية صباح اليوم.

وأجرى الأطباء اليوم، عملية جراحية لتركيب دعامتين دوائيتين له في القلب، فور وصوله المستشفى وبعد إجراء التحاليل والآشعة اللازمة لذلك.

ونشر "زيدان"، على حسابه الشخصى في "فيسبوك" اليوم: "ذبحة صدرية لا تحتمل، سأذهب إلى مستشفى سيدي جابر العسكري، المجاور لبيتي".

يوسف زيدان أستاذ جامعي كاتب وفيلسوف مصري، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبي في أعمال روائية منشورة، وله مقالات دورية وغير دورية في عدد من الصحف العربية. عمل مديرًا لمركز المخطوطات بالإسكندرية في مكتبة الإسكندرية.

كتب يوسف زيدان العديد من المؤلفات في مجالات متعددة منها ما يتصل بالتراث الإسلامي، وتتوزع أعماله على فروع التصوف الإسلامي والفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم الطبية والرواية والقصة القصيرة وكذلك فهرسة المخطوطات التراثية.

يتمثل إسهام يوسف زيدان النقدي في مؤلفه "ملتقى البحرين" الذي يبسط فيه رؤيته النقدية لأعمال معاصريه من أمثال الروائي جمال الغيطاني، وله إسهامًا روائيًا في روايتيه "ظل الأفعى" المنشورة في سلسلة روايات الهلال، ورواية "عزازيل" التي فازت بأهم جائزة أدبية في الشرق الأوسط وفي العالم العربي الجائزة العالمية للرواية العربية لأفضل رواية عربية لعام 2009.

وطبع من رواية عزازيل منذ وقت نشرها حتى الآن (أوائل 2010) 16 طبعة متتالية أصدرتها دار الشروق المصرية.