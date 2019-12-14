مدير الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: التكنولوجيا ليست العامل الوحيد في خلق الوظائف



كتب- محمد نصار:

قال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن رؤية الأمم المتحدة للشباب 2030 تدعو إلى انخراط الشباب ومساهمتهم كالتزام كامل من أجل تحقيق رؤية الأمم المتحدة.

وأضاف يونج، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نتطلع إلى تنمية مستدامة وشاملة من خلال تفعيل العامود الرابع المتعلق بشمول التنمية والثاني المتعلق بالاستدامة، استراتيجيتنا للشباب تعكس هذا الأمر من خلال نهج متكامل يحاول إدماج الشباب في كل الأولويات الاستراتيجية لليونيدو من أجل زيادة معدلات التشغيل ورفع قدرات الشباب".

وتابع: "حينما يتم إدماج الشباب في المجتمع تكون العملية التنموية الاقتصادية والصناعية أكثر استدامة، نسب البطالة ارتفعت بشكل مطرد، من 9.3% إلى أكثر من 10%، تدفعها تقلبات سوق العمل وعدم التناسب ما بين الخريجين وسوق العمل إلى جانب بعض إجراءات التقشف، وكان من الواجب تطوير المناهج على نحو يخدم سوق العمل وخلق بيئة مواتية يتمكن فيها الشباب من العيش من خلال الابتكار وأن تكون هناك تطلعات طموحة من أصحاب المصلحة".

وزاد: "التكنولوجيا ليست العامل الوحيد الذي يؤثر في خلق فرص العمل للشباب، وقطاع التصنيع يعتبر من المحركات الرئيسية التي يمكنها تسخير التقدم التكنولوجي لريادة الأعمال وزيادة فرص الشباب وتشغيلهم من خلال تزويدهم بأدوات ضرورية تمكنهم من إنشاء مشروعات مستدامة تحقق الربح".

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم 2019 يتضافر ومحاور السلام للأمم المتحدة، وضمان السلام والأمن الدولي أمر حتمي من أجل تحقيق رخاء في كافة المجتمعات، متابعًا: "استراتيجياتنا التعاونية ستزيد من قدرة الشباب الإنتاجية لتحقيق حياة أفضل، وبناء وعي ب لبناء المنصات وتشارك المعرفة وتطوير أطر التعاون بين الدول الأعضاء".

وانطلقت اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غدِ الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.