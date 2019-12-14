عمرو الليثي أول حضور عزاء المخرج شريف السقا (صور)

إقبال كبير على جناح المركز "المصري للفكر" بمنتدى شباب العالم (صور)

كتب - أسامة علي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

بدأ مساء السبت، عزاء المخرج شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص الإعلامي عمرو الليثي، على الحضور مبكرًا لتقديم واجب العزاء.

وشريف السقا، هو مخرج برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر، وشقيق الإعلامى مصطفي السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق.

وشيُعت أمس جنازة السقا، بعد صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة فى مدينة 6 أكتوبر، بعد وفاته إثر حادث أليم.