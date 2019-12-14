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بالصور- بدء توافد الحضور على الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019

06:15 م السبت 14 ديسمبر 2019
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كتب- محمد سامي:

بدأ الحضور في التوافد على القاعة الرئيسية التي ستشهد الجلسة الافتتاحية، لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، المنعقد في مدينة السلام شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات المنتدى مساء اليوم، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة في مصر والعالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الشباب من مختلف الدول.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الافتتاحية للمنتدى في نسخته الثالثة، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

منتدى شباب العالم شرم الشيخ مسرح شباب العالم

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