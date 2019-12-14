بالصور- افتتاح معرض الحوامدية الأول للكتاب

كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، يرافقه أشرف غالي رئيس مدينة الحوامدية، اليوم السبت، معرض الحوامدية الأول للكتاب والذي تقيمه هيئة الكتاب بمشاركة هيئة قصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، في القاعة الرئيسية بنادي شركة السكر.

وأشار الحاج إلى أن المعرض يضم عناوين متنوعة من إصدارات هيئة الكتاب منها سلسلة (ما) التي تخاطب الشباب، وتعرفهم بالمجالات المختلفة كالسينما والفن التشكيلي والفلسفة والاجتماع والتاريخ وغيرها، بشكل مبسط بأقلام كبار الكتاب المتخصصين في تلك المجالات، وبأسعار زهيدة لا تتعدى 5 جنيهات للكتاب الواحد.

ويضم المعرض كتبًا من كنوز التراث، بالإضافة إلى إصدارات الهيئة في مختلف المجالات والسلاسل، وكتب الأطفال والكتب الأجنبية بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة.

ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، للوصول بالكتاب لمختلف محافظات مصر، وإتاحته لجميع فئات المجتمع بسعر مناسب.

وشاركت في الافتتاح فرقة التنورة التابعة لهيئة قصور الثقافة، ويستمر المعرض حتى 24 ديسمبر الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء.​