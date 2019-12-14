الوضع آمن.. "الزراعة": تحصين 2 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود عبدالحكيم، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إنه تم تكثيف حملات التحصين خلال الـ40 يومًا الماضية؛ من خلال لجان تتبع الأسواق والمزارع ومنازل التربية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية ضرورية لسرعة اكتشاف البؤر المرضية، أو ظهور عدوى جديدة.

وأضاف "عبدالحكيم"، في تصريح لمصراوي اليوم السبت، أن الهيئة حصنت حوالي 2مليون و200 ألف طائر خلال الشهر الماضي وحتى الآن.

وأشار إلى أن الهيئة أعدت غرفة متابعة مركزية متصلة بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، لتلقي الشكاوى والبلاغات، لافتًا إلى مراقبة أماكن الطيور المهاجرة وسحب عينات عشوائية بشكل مستمر.

وأكد على ضرورة تطبيق التقصي النشط، من خلال التقصي بالأسواق والتربية المنزلية والمزارع ومجازر الخنازير، وكذلك المواقع التي تقع بمسار الطيور المهاجرة لعدد 45 موقعًا، بالإضافة لتطبيق التقصي السلبي، من خلال فرق "الكاهو" (التوعية والمشاركة المجتمعية)، والبلاغات الواردة للخط الساخن والواردة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية التابعة لها وكذلك حالات الاشتباه البشرية.

وتابع، :"الوضع آمن تماما ولاتوجد أي حالة مصابة حتى الآن، مع استمرار حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية"، مؤكدًا تجهيز فرق طبية بالمحافظات، لمساعدة المربين وأصحاب المنازل حال الاشتباه في وجود أي حالات مصابة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، أعلنت حالة الاستنفار للطب الوقائي لتنفيذ كافة أعمال تحصين الطيور ومراقبة الطيور المهاجرة.