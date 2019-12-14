ننشر جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادات بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

ينشر مصراوي جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادتين الابتدائية والإعدادية.

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، إنه سيتم عقد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية في الـ23 من ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والثانوية والبعوث والعلوم الإسلامية في 30 ديسمبر المقبل، على أن تعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الـ15 من يناير.

ونوه إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية، يوفد لجان لمتابعة الامتحانات بالمناطق، لمتابعتها وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو أعضاء اللجان، وتوفير أجواء هادئة، طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.