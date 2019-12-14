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نائبة: مكاسب سياسة واقتصادية تعود علينا من وراء منتدى الشباب

03:46 م السبت 14 ديسمبر 2019
نائبة: مكاسب سياسة واقتصادية تعود علينا من وراء منتدى الشباب

النائبة سحر عتمان

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم يحقق لمصر مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الأهمية، مؤكدة أن المنتدى عبر عن قدرة مصر على احتواء الشباب ورعاية أفكارهم، في إشارة واضحة إلى تمتع مصر بالأمن والاستقرار.

وأضافت عتمان، في بيان، اليوم السبت: "بعد النجاح الذي حققه المنتدى الأول في نوفمبر 2017، حرص الرئيس السيسي على إقامة المنتدى في موعده المقرر سنويًا، ليستمر مركزًا دوليًا معني بالحوار والتفاعل الفكري والثقافي الشبابي، حيث أصبح المنتدى يشكّل مُلتقى ومَحفل دولى سنوي ومنصة رسمية لتلاقي أفكار الشباب بمختلف جنسياتهم للتعبير عن آرائهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تتعدد مكاسب مصر من استضافة وتنظيم هذا المنتدى والذي يُعد أحد المنصات الفعالة لنشر الثقافة المصرية، وتعزيز القوة الناعمة لمصر من خلال الوفود الحاضرين من مختلف شباب دول العالم، وبالتالي يحقق المنتدى لمِصر العديد من المكاسب المتنوعة "المباشرة وغير المباشرة".

وأكدت نائبة البرلمان، أن أهم مكاسب مصر من المنتدى تدعيم مكانة وسمعة مصر الدولية والترويج السياحي لمصر، وزيادة فرص الاستثمار وخلق حوار مجتمعي داخلي وتفاعل شبابي عالمي وإنتاج رؤى وأفكار جديدة لمواجهة كافة الأزمة.

سحر عتمان مجلس النواب منتدى شباب العالم السيسي

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