عروض فنية دولية في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم

كتب- محمد نصار:

انطلقت مساء أمس الجمعة 13 ديسمبر 2019 مسرح شباب العالم في موسمه الثاني هذا العام تحت شعار «الفنون... إحياءً للإنسانية.. Art: Reviving Humanity»، بمحتوي ثري ومتنوع من الفنون المسرحية والغنائية والعروض التي تمثل مختلف الثقافات التي تجتمع في مدينة السلام شرم الشيخ.

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم تفاصيل العروض المقرر عرضها على ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يتضمن اليوم الأول عرضًا غنائيًا للفنانة المصرية رولا زكى، المطربة المشهورة الحائزة على العديد من الجوائز الدولية في مجال الغناء، هذا إلى جانب حصولها على سبعة منح دراسية متقدمة في الموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يقدم الفنان الألباني فاتمير مورا "Fatmir Mura" عرضًا فنيًا مبهرًا للرسم بالرمال، تضمن العرض رسم تصميمات فريدة وغير عادية تحمل جو سحري من التأثيرات البصرية والعاطفية، وقد فاز الفنان ببرنامج المواهب التلفزيونية الألبانية لعام 2009.

وقدم زوج الراقصين ماريسا هماموتو وبيوتر يوانيكي " Marissa Hamamoto & Piotr Iwanicki" عرضًا مبهرًا للرقص على كرسي متحرك، وهما زوج من الراقصين الشباب الموهوبين من دولتي بولندا والولايات المتحدة قدما إلى شرم الشيخ خصيصًا لتقديم أداء فريد من نوعه على مسرح منتدى شباب العالم.

وتعزف فرقة حورس باند المُلقبة بـ " Trio Horu" مقطوعات موسيقية رائعة بآلات موسيقية متنوعة تشمل الفلوت والعود والإيقاع، وتشمل الفرقة ثلاثي العازفين دعاء صابر وفادى عزت وبلال الشيخ.

تشمل العروض عرضًا مسرحيًا متميزًا بعنوان "المحاكمة" بمشاركة عدد من الشباب الموهوبين من مختلف الجنسيات بقيادة المخرج المسرحي المصري الكبير خالد جلال.

يُذكر أن خالد جلال مخرج مسرحية "الزائر" التي عرضت على مسرح منتدى شباب العالم في موسمه الأول عام 2018.