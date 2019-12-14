بالصور.. السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ فجرًا بالدراجة

​ بعد موجة "عدم الاستقرار".. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة شرم الشيخ، بالدراجة، فجر اليوم السبت.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي اليوم السبت، صورًا للرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية.

ويفتتح الرئيس السيسي مساء اليوم، منتدى شباب العالم بالمدينة، بمشاركة 5 آلاف شاب من 164 دولة.