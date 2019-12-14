عضو تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم منصة حوارية لأفكار الشباب

العريش- أ ش أ:

أكد المهندس محمود الحجاوى أمين شباب حزب مصر بلدي، بشمال سيناء وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، أن المنتدى الذى تنطلق فعالياته اليوم منصة حوارية تجمع أفكارا وآراء ومبادرات شبابية من كافة أنحاء العالم.

وأضاف أنه سيتم عقد ورش وجلسات عمل عن آفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال والمرأة والحق في التنمية ونموذج محاكاة من أجل دول المتوسط وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل وسبل التعاون بين الشباب الأفريقى لتعزيز التنمية.

وأوضح أن المنتدى يعتبر حلقة وصل بين مختلف شباب العالم وتبادلا للأفكار المختلفة، وتمكينا للشباب بمشاركتهم في تقديم الحلول والمقترحات لصانعي القرار والمؤثرين في دول العالم، حيث أن هناك عدة جلسات وورش عمل خلال فترة المنتدى عقب الجلسة الافتتاحية له.

وأشار إلى أن الجلسات تتضمن مكافحة خطاب التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعى، ودور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية، أما ورش العمل فتشمل مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة وشباب المتوسط جذور مشتركة، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل (Block Chain)، التعرف على الثورة في العالم الرقمي، سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية، ورشة تيارات متبادلة، آفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والأمن الغذائى في العالم، مبادرات شبابية للتحرك.

ولفت الحجاوى إلى أن منتدى شباب العالم، يحمل رسالة سلام لكل شعوب الأرض بأن مصر تتمتع بالأمن والأمان في المنطقة الأكثر أحداثا على الصعيدين الإقليمي والدولي.​