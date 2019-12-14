قبل قرار المركزي.. ما شهادة الادخار الأعلى عائدًا في البنوك حاليًا؟

كتبت- منال المصري:

تصدرت شهادة الاستثمار "ب" ذات العائد 13.75% قائمة أعلى شهادة من حيث سعر الفائدة المقدمة للعميل، على مستوى الجهاز المصرفي حتى كتابة هذه السطور.

وقررت أغلب البنوك خفض سعر الفائدة على الشهادت الإدخارية عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في منتصف الشهر الماضي في اجتماع لجنة السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي.

وتباع شهادة استثمار "ب" في جميع فروع البنك الأهلي المصري، بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي المالك لهذه الشهادة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 26 ديسمبر الجاري، ويترقب المتعاملون في السوق المصرفي القرار بشأن سعر الفائدة، إما الخفض للمرة الرابعة على التوالي أو الخامسة خلال العام الجاري وخاصة بعد تراجع معدلات التضخم أو تثبيت سعر الفائدة.

ويعرض مصراوي مواصفات شهادة 13.75% كالتالي:

مدة الشهادة: عام واحد

سعر الفائدة: 13.75%

دورية صرف العائد: شهريا

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه

مدة حظر كسر الشهادة: 6 أشهر

الإقتراض بضامنها: بنسبة 90% من إجمالي قيمة الشهادة

سن العميل: متاحة أمام أي عميل يبلغ 21 عاما