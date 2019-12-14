مقر جديد لأعمال التوثيق بالشهر العقاري داخل جهاز مدينة 6 أكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربينى، إنه تم إتاحة مقر جديد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، داخل مقر جهاز المدينة، حيث سيتم من خلاله، القيام بأعمال التوثيق المختلفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بالمدينة، وكذا القضاء على طوابير الانتظار.

وأضاف المهندس شريف الشربيني - في بيان اليوم السبت - أن مقر التوثيق الجديد تبلغ مساحته (٤٠٠م2)، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، وذلك في سبيل التيسير على العملاء المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز، لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة، طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، لإنشاء مأمورية شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بعملاء هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة فقط.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 4 غرف خاصة بالتوثيق بمبنى المركز التكنولوچي لخدمة المواطنين بالدور الأول بمساحة (56م2)، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت الكافي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.​